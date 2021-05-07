Вместе с тем почти 20 тысяч украинцев выздоровели за сутки от COVID-19. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 611 больных коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8 404 человек. Еще 379 пациентов умерли, 19 453 выздоровели. Госпитализировали 3 080 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По его данным, среди новых больных — 353 ребенка и 185 медработников.

Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), м. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавирус, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей. Активными больными остаются 328 436 украинцев.

За данным СНБО Украина находится на 16-м месте в мире по количеству выявленных случаев и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Коронавирус в Киеве: статистика на 7 мая 2021

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 611 больных на коронавирус. 30 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в сети Telegram.

Среди новых инфицированных:

334 женщины в возрасте от 18 до 100 лет:

255 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

7 девочек от 2 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

По статистике всего за период пандемии в столице 4750 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 197 968.

Выздоровели прошедшие сутки 1303 человека. В общем коронавирус преодолели 126 618 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (112), Деснянском (71) и в Днепровском (69).

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории осуществили 94 479 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 39 748, методом ИФА — 14 177. Также сделали 40 554 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,5 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 37 967 людям. Всего первую прививку получили 821 768 человек, а 428 — завершили вакцинацию, то есть получили две дозы.

Больше всего за сутки вакцинировано в Киеве (6 026 прививок), Днепропетровской (4 358 прививок), Киевской (3 557 прививок), Львовской (2 789 прививок) и Херсонской (2 410 прививок) областях.

Прививка проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.

По состоянию на 6 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко