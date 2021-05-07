За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8 404 человек. Еще 379 пациентов умерли, 19 453 выздоровели. Госпитализировали 3 080 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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По его данным, среди новых больных — 353 ребенка и 185 медработников.
Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), м. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавирус, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей. Активными больными остаются 328 436 украинцев.
За данным СНБО Украина находится на 16-м месте в мире по количеству выявленных случаев и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.
Коронавирус в Киеве: статистика на 7 мая 2021
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 611 больных на коронавирус. 30 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в сети Telegram.
Среди новых инфицированных:
- 334 женщины в возрасте от 18 до 100 лет:
- 255 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 7 девочек от 2 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.
По статистике всего за период пандемии в столице 4750 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 197 968.
Выздоровели прошедшие сутки 1303 человека. В общем коронавирус преодолели 126 618 киевлян.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (112), Деснянском (71) и в Днепровском (69).
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории осуществили 94 479 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 39 748, методом ИФА — 14 177. Также сделали 40 554 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
За все время в Украине провели более 9,5 млн ПЦР-тестов.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 37 967 людям. Всего первую прививку получили 821 768 человек, а 428 — завершили вакцинацию, то есть получили две дозы.
Больше всего за сутки вакцинировано в Киеве (6 026 прививок), Днепропетровской (4 358 прививок), Киевской (3 557 прививок), Львовской (2 789 прививок) и Херсонской (2 410 прививок) областях.
Прививка проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.
По состоянию на 6 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.
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