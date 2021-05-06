За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

В Украине за сутки выявили 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.

Читайте такжеОстатками доз вакцин от COVID-19 больше не будут прививать публичных деятелейОб этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на странице в соцсети. По его данным, за сутки были госпитализированы 1849 человек; зафиксировано 374 летальных случая; выздоровели 14 351 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 72 373 (в частности методом ПЦР-36 945, методом ИФА-12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968).

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 097 024 человека;

выздоровели - 1 711 709 человек;

летальных исходов - 45 451;

проведено ПЦР-тестирований - 9 555 109.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

24 494 человека привиты против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 года в Украине.

783 812 людей привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 622 случая / 5 608 прививок;

Винницкая область - 147 случаев / 1 096 прививок;

Волынская область - 161 случай / 196 прививок;

Днепропетровская область - 543 случая / 2 604 прививки;

Донецкая область - 599 случаев / 1 389 прививок;

Житомирская область - 107 случаев/ 442 прививки;

Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;

Запорожская область - 357 случаев / 1 080 прививок;

Ивано-Франковская область - 51 случай/ 401 прививка;

Киевская область - 126 случаев / 1 886 прививок;

Кировоградская область - 42 случая/ 442 прививки;

Луганская область - 237 случаев/ 493 прививки;

Львовская область - 166 случаев / 1 610 прививок;

Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;

Одесская область - 329 случаев / 1 038 прививок;

Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;

Ровенская область - 403 случая/ 551 прививка;

Сумская область - 139 случаев/ 562 прививки;

Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;

Харьковская область - 544 случая/ 431 прививка;

Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;

Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;

Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;

Черниговская область - 25 случаев/ 545 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1 147 пунктами прививки.

По состоянию на 5 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.

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Автор: Ирина Погорелая