В Украине за сутки выявили 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.
Читайте такжеОстатками доз вакцин от COVID-19 больше не будут прививать публичных деятелейОб этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на странице в соцсети. По его данным, за сутки были госпитализированы 1849 человек; зафиксировано 374 летальных случая; выздоровели 14 351 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 72 373 (в частности методом ПЦР-36 945, методом ИФА-12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 097 024 человека;
- выздоровели - 1 711 709 человек;
- летальных исходов - 45 451;
- проведено ПЦР-тестирований - 9 555 109.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
24 494 человека привиты против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 года в Украине.
783 812 людей привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 622 случая / 5 608 прививок;
Винницкая область - 147 случаев / 1 096 прививок;
Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
Днепропетровская область - 543 случая / 2 604 прививки;
Донецкая область - 599 случаев / 1 389 прививок;
Житомирская область - 107 случаев/ 442 прививки;
Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
Запорожская область - 357 случаев / 1 080 прививок;
Ивано-Франковская область - 51 случай/ 401 прививка;
Киевская область - 126 случаев / 1 886 прививок;
Кировоградская область - 42 случая/ 442 прививки;
Луганская область - 237 случаев/ 493 прививки;
Львовская область - 166 случаев / 1 610 прививок;
Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
Одесская область - 329 случаев / 1 038 прививок;
Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
Ровенская область - 403 случая/ 551 прививка;
Сумская область - 139 случаев/ 562 прививки;
Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
Харьковская область - 544 случая/ 431 прививка;
Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
Черниговская область - 25 случаев/ 545 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививка проводилась 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1 147 пунктами прививки.
По состоянию на 5 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Минздраве рассказали, сколько прививок от коронавируса за сутки могут делать в Украине
- Держались за руки: в Днепре от смерти спасли инфицированных COVID-19 супругов
- Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области с 6 мая выйдут из "красной" зоны
- В Киеве власти уничтожили персональные данные людей, которые хотели вакцинироваться: им разослали странные SMS
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram