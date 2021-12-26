Введение онлайн-процедур коснется и мужчин.

Министерство Обороны разрабатывает порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

"Хочу успокоить сограждан. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин - цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", - заявил он.

По словам Залужного, в течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, "чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным".

Он также добавил, что планируют ввести переходную норму, которая касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут идти исключительно по желанию.

"В-третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное - Вооруженные силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, которые имеют желание проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, для избежания лишних процедур при занятии должности по своей специальности", - пояснил Залужный.

Как сообщал УНИАН, Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ № 313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

Читайте такжеБудут ли ставит на воинский учет беременных и женщин с детьми: в Минобороны объяснилиВ перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программистки, музыкантши, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтерши и многие другие. Впоследствии Минобороны обещало уточнить перечень профессий.

Закон распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете. Несоблюдение этого требования будет караться штрафом. Также документы о постановке на учет будут проверять при устройстве женщин на работу.

Вас также могут заинтересовать новости: