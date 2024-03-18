Реестр призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.

Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" - инструмент воинского учета граждан.

Об этом заявили в Министерстве обороны. Отмечается, что он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.

"Отдельное преимущество - предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью. Сейчас Минобороны вместе с партнерами работает над созданием электронного военного учетного документа. Это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина - где он стоит на учете, годен ли он к службе", - говорится в сообщении.

Видео дня

Реестр "Оберег"

С середины февраля Государственная пограничная служба начала использовать реестр "Оберег", чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу.

В течение трех недель пограничники остановили 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов - в частности, благодаря реестру "Оберег".

Так, был налажен обмен между базой данных Госпогранслужбы и реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет разоблачать поддельные документы и оперативно проверять информацию о военнообязанных.

"Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратима. "Оберіг" позволяет автоматизировать те процессы, которые ранее зависели от человеческого фактора", - прокомментировала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации, цифровых трансформаций и цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Вас также могут заинтересовать новости: