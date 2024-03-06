Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, какие ограничения прав поддерживает комитет.

Законопроект о мобилизации могут вынести на голосование в парламенте уже до конца этого месяца. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в Киеве 6 марта.

По его словам, в комитете "настроены" окончательно сформулировать свои выводы по законопроекту в течение одной-двух недель. "Соответственно, после этого будет проголосовано заключение комитета, которое является обязательным для рассмотрения законопроекта в парламентском зале. Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", - сообщил он.

Говоря о работе над правками, Вениславский сказал, в частности о норме, которая касается сплошного охвата мобилизацией всего мужского населения от 18 до 50 лет в статусе военнообязанных. По его словам, она будет рекомендована комитетом как такая, которая должна вступить в силу после завершения войны, после отмены режима военного положения.

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"Сейчас мы только фактически этим законопроектом пытаемся избежать тех злоупотреблений, которые, к большому сожалению, имеют место. Граждане Украины пытаются воспользоваться существующими нормами, которые обеспечивают им право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации военного периода из-за, например, обучения. Нынешний закон не лимитирует количество высших образований, то есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И все это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет только последовательное высшее образование, то есть предвысшее, высшее, магистерское и аспирантура", - прокомментировал нардеп.

Так же, по словам Вениславского, не будут основанием для отсрочки те случаи, когда на одно недееспособное лицо оформлялись как опекуны много военнообязанных, получая право на отсрочку.

"Или уход за лицами, которые являются лицами с инвалидностью, если эта инвалидность приобретена после полномасштабного вторжения без наличия соответствующих медицинских критериев ее приобретения. Это мы тоже прибавляем", - продолжил он.

Благодаря этому, по словам нардепа, количество людей, которые могут быть мобилизованы во время военного положения, значительно возрастет.

Также Вениславский сказал, что члены комитета пока допускают только одно ограничение для военнообязанных граждан, которые не явились в ТЦК по повестке - на право управления транспортными средствами. Ограничивать право на распоряжение денежными средствами, которые находятся на счете, и право выезда за границу не планируют.

Законопроект о мобилизации - главные новости

В конце января Кабмин передал в парламент новую редакцию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект в первом чтении. После этого проект закона передали на рассмотрение в профильный комитет.

Сейчас в Верховной раде продолжается работа над правками к законопроекту о мобилизации. 4 марта заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что передача документа на голосование - это вопрос дней, а не недель.

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