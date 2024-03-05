Ранее для того, чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, пограничникам приходилось контактировать непосредственно с представителями ТЦК и СП.

С середины февраля Государственная пограничная служба начала использовать реестр "Оберег", чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в течение трех последних недель пограничники остановили 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов - в частности, благодаря Единому государственному реестру военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег".

Отмечается, что налажен обмен между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет разоблачать поддельные документы и оперативно проверять информацию о военнообязанных.

Видео дня

"Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратима. "Оберег" позволяет автоматизировать те процессы, которые ранее зависели от человеческого фактора", - прокомментировала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации, цифровых трансформаций и цифрового развития Екатерина Черногоренко.

В ведомстве пояснили также, что ранее для того, чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, пограничникам приходилось контактировать непосредственно с представителями ТЦК и СП. Сейчас информацию об этом можно проверить онлайн через реестр "Оберег" - в несколько кликов.

"Пограничники продолжают противодействовать попыткам незаконного пересечения границы как на "зеленом" участке, так и в пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, которые бы давали право на пересечение границы во время действия военного положения. Часть из них - это военно-учетные документы, якобы выданные в территориальных центрах комплектования. Именно поэтому налаживание действенного информационного обмена между реестром "Оберег" и базой данных Госпогранслужбы позволяет инспекторам более эффективно и быстро проводить проверку таких документов", - отметил помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Реестр военнообязанных - главные новости

С октября 2023 года в Украине заработал Единый реестр военнообязанных. Предполагалось, что он покроет практически всех военнообязанных граждан и значительно упростит процесс мобилизации.

О его запуске сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, электронная база призывников наполнена более чем на 90%, а сама система полностью защищена.

Реестр военнообязанных содержит персональную и служебную информацию, необходимую для постановки на воинский учет, получения статуса УБД или белого билета. С помощью этих данных можно поставить мужчину на воинский учет даже без его личной явки в ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: