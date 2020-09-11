Смирнов скончался на 65 году жизни / фото instagram.com/chto_gde_kogda
Скончался звездный капитан "бессмертной" команды "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.
О смерти знатока на своей странице в Facebook сообщил его партнер по команде Максим Поташев.
"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе", - написал Поташев, отметив, что Смирнов был "очень добрым и светлым человеком".
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По словам Поташева, Михаил Смирнов умер вследствие инсульта.
На странице клуба в Instagram сказано, что Смирнов не терял связи с телеклубом и делился опытом с молодёжью.
Кто такой Михаил Смирнов:
- Михаил Смирнов был участником интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 годы.
- Смирнов был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов.
- Михаил Смирнов провёл за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой.
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