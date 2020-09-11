Михаил Смирнов скончался в возрасте 64 лет.

Скончался звездный капитан "бессмертной" команды "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.

О смерти знатока на своей странице в Facebook сообщил его партнер по команде Максим Поташев.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе", - написал Поташев, отметив, что Смирнов был "очень добрым и светлым человеком".

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По словам Поташева, Михаил Смирнов умер вследствие инсульта.

На странице клуба в Instagram сказано, что Смирнов не терял связи с телеклубом и делился опытом с молодёжью.

Кто такой Михаил Смирнов:

Михаил Смирнов был участником интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 годы.

Смирнов был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов.

Михаил Смирнов провёл за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой.

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Автор: Екатерина Лиманская