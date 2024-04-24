Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи осуществляться не будет.

Кабинет министров принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины только на территории нашего государства. Соответствующее постановление от 23 апреля 2024 г. № 443 опубликовано на Правительственном портале.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - говорится в документе.

В то же время, предусмотрены исключения. Так, паспорта, как и раньше, будут выдавать ряду лиц, а именно:

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лицам с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

лицам, имеющим жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

лицам, имеющим одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лицам, осуществляющим постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

родителям, опекунам, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителям, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабушкам, дедушкам, отчимам, которые сопровождают детей с инвалидностью и т.д.

Прекращение консульских услуг для украинцев - что известно

Ранее стало известно, что консульские услуги станут недоступными для украинцев призывного возраста с 23 апреля. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Он пояснил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД, в то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины.

Это вызвало волну возмущения среди граждан Украины, находящихся за рубежом. Так, сегодня после приостановления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

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