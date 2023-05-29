ПЦУ следует обратиться к властям, чтобы на официальном уровне согласовать празднование праздников в соответствии с исчислением Новоюлианского календаря.

Дни защитника и защитниц Украины, Украинского казачества и Украинской повстанческой армии привязаны не конкретно к дате 14 октября, а к празднику Покровы Божией Матери, которое теперь будет отмечаться 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил во время онлайн-брифинга.

"Не надо искать консенсусы. Дело в том, что и праздник Украинского казачества, и День Украинской повстанческой армии (УПА), и День защитника и защитниц Украины привязаны к Покрову, а не наоборот. И они привязаны не к 14 октября, и не любой другой дате, а именно к празднику Покрова Божией Матери", - сказал Еленский.

Он отметил, что теперь Покров Пресвятой Богородицы будет приходиться на 1 октября, и церковь должна обратиться к властям, чтобы на официальном уровне согласовать отмечание праздников в соответствии с исчислением новоюлианского календаря.

По словам Еленского, также надо перенести дату празднования День Владимира крестителя-Руси.

"Очевидно, церкви, обратятся, если уже не обратились - насколько я знаю, к президенту страны, к Верховной Раде с просьбой, - чтобы эти два праздника, которые привязаны к церковному календарю, а речь идет о Покрове и Дне Владимира крестителя-Руси, чтобы они теперь отмечались по новому календарю", - сказал Еленский.

Православный календарь 2023 - что изменится

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2023 года состоялось расширенное заседании Архиерейского Собора Православной Церкви Украины. На этом заседании было утверждено постановление о календарном вопросе и определен переход на Новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь. Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

В ПЦУ заверили, что календарная реформа произойдет "без принуждения, постепенно и осознанно": приходы и монастыри, которые захотят придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность.

Религиовед Андрей Ковалев пояснил, что если 27 июля Поместный собор поддержит это решение и ПЦУ перейдет на Новоюлианский календарь, то тогда все церковные праздники "сдвигаются" на 13 дней. Поскольку праздники сдвигаются на 13 дней, то и Покрова теперь будет отмечаться не 14 октября, а 1-го.

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