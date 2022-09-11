Какие приметы есть на Покров день, что можно и нельзя делать православным - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно 14 октября наступает важный христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Его отмечают и верующие, и неверующие, ведь покров - это не только о "покрытой снегом земле" в честь первых снежных хлопьев, выпадающих в этот день, но и о покровительстве Девы Марии всех ныне живущих. УНИАН расскажет, что делают на Покров и как отмечать этот праздник.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на сентябрь 2022 для всех православных.

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника и традиции

В летописях сказано, что впервые Покров был учрежден осенью 1164 года князем Андреем Боголюбским. Он, будучи на одном из военных походов, читал древние предания. Узнав о чуде, которое произошло в X веке, когда мученик Андрей увидел Богородицу, князь решил в честь события учредить праздник. Так и сделал - с тех пор Покрова отмечаются 14 октября для всех, кто чтит православную веру.

Видео дня

Главной традицией дня считается церковная служба - она начинается накануне вечером, 13 октября, со Всенощного бдения, а утром служат Божественную литургию. Верующие приходят в храмы, читают молитвы и ставят свечи Пресвятой Богородице. Поста в этот день нет, но если вдруг выпадает, то можно сделать послабление - вкусить немного рыбы и выпить вина.

Что можно, что нельзя делать на Покров день - памятка

Великий праздник Покров имеет свои запреты и позволения, как и любое другое православное торжество. Таким образом получается, что на Покрова можно:

печь пироги и булочки, угощая ими соседей;

наряжаться, краситься, собирать родственников за столом;

задабривать Домового, принося ему сладости;

молиться и просить Богородицу о помощи.

В старину дома топили ветками фруктовых деревьев в эту дату - считалось, что такой ритуал привлекает в дом не только тепло, но и благополучие.

Кроме традиций, на Покрова православные верующие должны обращать внимание и на запреты, чтобы случайно не нарушить их. Помните, что на Покров день нельзя:

работать, заниматься уборкой по дому;

ссориться, спорить и сквернословить;

жадничать и отказывать в помощи;

переедать и употреблять алкоголь.

Лучшее, что вы можете сделать - это провести важную дату в благостном состоянии, помогая всем, кто в этом нуждается, и не позволяя негативным энергиям брать над вами верх.

Какие приметы есть на Покров день - наблюдаем за погодой

В эту дату наши предки обращали внимание на погодные условия - они могли рассказать о будущем:

какая погода на Покров - такой и зима будет;

ветер восточный или западный - зима окажется суровой, южный - мягкой, северный - снежной;

на Покров есть листья на деревьях - к суровым холодам;

снег выпал на Покров - Димитриев день будет снежным.

Как показывает практика, есть еще одна важная примета - если на Покрова снега нет, то до декабря он уже и не выпадет.

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