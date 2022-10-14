Президент отметил, что защитники бьются за Украину, независимость и волю для всех последующих поколений.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом говорится в заметке в его Telegram- канале.

"Вы бьетесь за Украину, независимость и волю для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", - отметил глава государства.

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День защитников и защитниц Украины

Государственный праздник Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, в 2014 году ввел своим указом президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской Армии и Военно-морского флота.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский призвал украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, особенно сегодня - в праздник защитников и защитниц.

"Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра! И делаем все, чтобы усилить Украину", - подчеркнул Зеленский.

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