Все церковные праздники "сдвинутся" на 13 дней, особая ситуация - с Покровой.

Религиовед Андрей Ковалев объяснил, как высчитать свои именины по новому церковному календарю, который должен заработать с 1 сентября. Но изменения касаются и других праздников.

В комментарии УНИАН он отметил, что если раньше Православная Церковь Украины жила по Юлианскому календарю, то вероятно, 27 июля ее Поместный собор поддержит переход церкви к Новоюлианскому календарю.

"Но, как уже было озвучено по итогам Архиерейского собора, это будет необязательно. То есть каждый приход будет определять, остается ли он на Юлианском стиле или переходит к Новоюлианскому", - отметил Ковалев.

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Соответственно, если 27 июля Поместный собор поддержит это решение и ПЦУ перейдет к Новоюлианскому календарю, тогда все церковные праздники "сдвигаются" на 13 дней.

Речь идет о фиксированных, "неподвижных" праздниках. Например, Рождество, Богоявление и Покров. Но есть и "подвижные" праздники, которые зависят от даты Пасхи, которая к календарному стилю не привязана.

"Что касается именин, то теперь, при условии перехода ПЦУ на Новоюлианский стиль, мы будем все праздники, а вместе с тем и память святых, отмечать на 13 дней раньше", - пояснил эксперт.

Он привел пример, что если День Андрея по Юлианскому календарю отмечается 13 декабря, то по Новоюлианскому календарю – 30 ноября. "То есть теперь сдвигаются и дни памяти святых", - сказал Ковалев.

Религиовед отметил, что поскольку праздники сдвигаются на 13 дней, то и Покрова теперь будет отмечаться не 14 октября, а 1-го.

"О Покрове - отдельный разговор. Потому что не все поместные церкви знают такой праздник как Покрова. А только те церкви, которые получили свое крещение от Константинопольской Православной церкви, то есть из Византии", - отметил он.

Эксперт пояснил, что Покров Пресвятой Богородицы был локальным праздником Константинопольской церкви, и "многие другие поместные церкви и патриархаты этого праздника не знают и не празднуют". Он отметил, что унаследовав от Византии этот праздник, Украина тоже его отмечает.

В то же время, по словам Ковалева, теперь церковь должна обратиться к государству относительно дат празднования праздников.

"Церковь должна сделать еще очень важный шаг - обратиться к властям с предложением перенести государственные праздники, которые привязаны к церковному календарю, - перенести их на новые даты. Потому что Покров, который является государственным праздником – Днем защитника Украины – теперь логично должен отмечаться не 14 октября, а 1 октября", - подчеркнул эксперт.

Православный календарь - новости

Как сообщал УНИАН, на своем Архиерейском соборе ПЦУ приняла решение перейти на новый календарь. Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

В ПЦУ заверили, что календарная реформа состоится "без принуждения, постепенно и осознанно": приходы и монастыри, которые захотят придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность.

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