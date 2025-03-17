Розничная стоимость 100 наиболее употребляемых украинских лекарственных средств уже снизилась в среднем на 25%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Proxima Research International, которая проанализировала информацию из более 10 тысяч аптек по всей стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей Facebook-странице.

Глава Минздрава напомнил, что с 1 марта крупнейшие украинские фармпроизводители начали выполнять условия декларации, обязавшись снизить цены на 100 популярных препаратов на 30%.

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"Полученные результаты говорят о снижении средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки лекарств, включенных в перечень ТОП-100, на 25%. Почему не 30%? Потому что в некоторых несетевых аптеках в течение первой недели продавались остатки препаратов. Предполагаем, что ситуация изменится уже к концу этой недели. Договорились с Proxima Research, что и в дальнейшем будем регулярно обмениваться аналитическими данными и следить за динамикой цен", - пояснил министр.

Вместе с тем, по его словам, стремительного роста цен на другие лекарственные средства, как это было раньше, не фиксируется. Это может быть связано с тем, что с 1 марта вступили в силу новые регуляции для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, в частности:

- урегулированы наценки для всех лекарств, присутствующих сейчас на украинском рынке;

- запрещены маркетинговые платежи;

- восстановлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

"Продолжаем работать над внедрением механизма реферирования цен на лекарства и создания Национального каталога цен: соответствующие проекты сейчас находятся на общественном обсуждении, к диалогу привлечены профильные сообщества", - подчеркнул Ляшко.

В то же время министр обратил внимание, что граждане могут обращаться в Госпродпотребслужбу в случае выявления завышенных цен на лекарства. Случаи нарушения правительственных постановлений уже зафиксированы.