В конце 2023 года Майк Помпео присоединился к наблюдательному совету Киевстара.

По приглашению генерального директора VEON Group, председателя наблюдательного совета Киевстара Каана Терзиоглу и президента Киевстара Александра Комарова в Киев прибыл бывший госсекретарь США Майк Помпео для встречи с коллективом национального телеком оператора.

В конце 2023 года Майк Помпео присоединился к наблюдательному совету Киевстара, украинской дочерней компании VEON, в качестве партнера Impact Investments, американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах.

1 февраля 2024 года бывший госсекретарь США Помпео лично встретился с коллективом Киевстара, чтобы выразить свою поддержку работе компании и ее команды в это сложное для Украины время. Секретарь Помпео подчеркнул, что верит в победу Украины и ее поддержку со стороны США независимо от имени следующего президента Соединенных Штатов. Он также подчеркнул, что поражен стойкостью команды Киевстар, которая преодолела последствия беспрецедентной хакерской атаки и возобновила критически важные для Украины услуги в максимально короткий срок.

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"Способность Киевстара поддерживать коммуникационные системы укрепляет Украину, позволяет Украине бороться в этом конфликте, который имеет такое большое значение для моей страны и невероятно важен для меня как человека, который также заботится о безопасности Америки - сказал Майк Помпео, отвечая на вопрос о цели своего присоединения к наблюдательному совету компании. - Украина должна одержать победу, а Киевстар - неотъемлемая составляющая обеспечения этой победы".

Генеральный директор VEON Group и председатель наблюдательного совета Киевстара Каан Терзиоглу добавил, что главная цель VEON и Киевстара - неуклонно поддерживать Украину и ее народ на пути к процветанию и победе. "Мы демонстрируем эту поддержку каждый день. Именно в этом заключается работа Киевстара. Я очень горжусь достижениями компании за прошлый год. Киевстар - чрезвычайно важный для VEON, это самое ценное сокровище в нашем портфолио, и мы будем бороться за ваш успех так же, как вы боретесь за победу своей страны. Я очень рад видеть поддержку международных инвесторов VEON. Доказательством этого являются наши инвестиционные планы в Украину в сумме $600 млн.".

Президент Киевстара Александр Комаров поблагодарил высоких гостей и сотрудников, акцентировав на критически важном значении компании для устойчивости Украины, ее экономики и обороны: "Миссия Киевстара адаптирована к реалиям войны. Наша первоочередная задача - предоставлять критические услуги всем украинцам, в том числе военным. Мы движемся, мы развиваемся, несмотря на преграды. И доказательством того, что мы на правильном пути, является присоединение господина Майка Помпео, бывшего госсекретаря США, к наблюдательному совету Киевстар. Я благодарю весь коллектив Киевстара за стойкость и способность достойно встретить любые вызовы".

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила 1,8 млрд грн на поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

О VEON

VEON - это оператор цифровой связи, который предоставляет конвергентные подключения и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира, VEON меняет жизнь с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности людей и стимулируют экономический рост. Штаб-квартира VEON расположена в Амстердаме, ее акции размещены на фондовых биржах NASDAQ и Euronext. Для получения дополнительной информации посетите: www.veon.com.