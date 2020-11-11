Экс-министр здравоохранения Александр Квиташвили рассказал, что его жена Анастасия Островская умерла 8 ноября, а похороны состоятся завтра, 12 ноября.
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Об этом он сообщил в комментарии ТСН.
Журналисты, в частности, спросили Квиташвили, была ли смерть женщины результатом врачебной ошибки. Известно, что ей делали операцию по удалению камней в желчном пузыре. Квиташвили ошибку подтвердить не смог.
"Нет, мы пока ничего не можем подтвердить, нужно вскрытие. Я ничего пока не могу подтвердить. Вообще на эту тему мне очень тяжело...",- ответил он.
Квиташвили рассказал, что операцию проводили в частной столичной клинике "Борис". Однако последние два дня она провела в клинике "Добробут».
По словам экс-министра, похороны женщины состоятся завтра.
"Сегодня забираем из морга, завтра везем во Львов", — рассказал Квиташвили. Там женщину похоронят.
Смерть жены Квиташвили - что известно
- В одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре умерла 35-летняя Анастасия Островская - жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили.
- Островской делали плановую операцию из-за камней в желчном пузыре. По информации СМИ, во время хирургического вмешательства ей якобы повредили сосуды. Спасти женщину, по словам источника, пытались 10 часов, но она умерла.
- Александр Квиташвили сообщал журналистам, что всего было четыре операции.
Кто такой Александр Квиташвили
Александр Мерабович Квиташвили, родился 15 ноября 1970 года в Тбилиси, грузинский и украинский государственный деятель. Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.
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