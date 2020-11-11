Завтра женщину похоронят во Львове.

Экс-министр здравоохранения Александр Квиташвили рассказал, что его жена Анастасия Островская умерла 8 ноября, а похороны состоятся завтра, 12 ноября.

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Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Журналисты, в частности, спросили Квиташвили, была ли смерть женщины результатом врачебной ошибки. Известно, что ей делали операцию по удалению камней в желчном пузыре. Квиташвили ошибку подтвердить не смог.

"Нет, мы пока ничего не можем подтвердить, нужно вскрытие. Я ничего пока не могу подтвердить. Вообще на эту тему мне очень тяжело...",- ответил он.

Квиташвили рассказал, что операцию проводили в частной столичной клинике "Борис". Однако последние два дня она провела в клинике "Добробут».

По словам экс-министра, похороны женщины состоятся завтра.

"Сегодня забираем из морга, завтра везем во Львов", — рассказал Квиташвили. Там женщину похоронят.

Смерть жены Квиташвили - что известно

В одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре умерла 35-летняя Анастасия Островская - жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили.

Островской делали плановую операцию из-за камней в желчном пузыре. По информации СМИ, во время хирургического вмешательства ей якобы повредили сосуды. Спасти женщину, по словам источника, пытались 10 часов, но она умерла.

Александр Квиташвили сообщал журналистам, что всего было четыре операции.

Кто такой Александр Квиташвили

Александр Мерабович Квиташвили, родился 15 ноября 1970 года в Тбилиси, грузинский и украинский государственный деятель. Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.

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Автор: Дмитрий Захаров