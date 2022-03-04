Тарас Остапчук отметил, что ему возможно придется вернуться в испанский суд.

Украинец Тарас Остапчук, который утопил яхту российского олигарха Александра Михеева, вернулся в Украину. Он намерен продолжить борьбу с российскими оккупантами.

Об этом Остапчук рассказал в интервью ТСН.

По его словам, решил хоть как-то отомстить сразу же, как увидел попадание российской ракеты в жилой дом в Киеве.

"Надо отомстить и прямо в этот момент", - отметил мужчина.

При этом он указал, что владелец утопленного судна непосредственно причастен к изготовлению российской военной техники. За свои действия он провел под арестом сутки, а в суде рассказал, что хотел отомстить за страну, и его отпустили

"Если владелец судна подаст иск на возмещение, я буду вынужден приехать на рассмотрение этого дела", – рассказал Остапчук.

Напомним, что Тарас утопил судно руководителя "Ростеха", компании по производству оружия для российской армии, Александра Михеева. Он известен близкими связями с главным мировым террористом Владимиром Путиным.