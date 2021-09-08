По словам Юлии Бабич, режиссер фактически не интересуется жизнью девочки.

Фотограф Юлия Бабич, которая в декабре 2020 года родила от украинского режиссера Олега Сенцова дочь Эмму, рассказала, что он совершенно не принимает участия в воспитании девочки и сначала даже не хотел давать ей свою фамилию.

Об этом девушка поведала в интервью ТСН.

По ее словам, она решилась на беседу после того, как Сенцов назвал их отношения неудачными и заявил о шантаже.

"Я всегда писала первая ему: "Не хочешь ли увидеть дочь?"… Оказывается, я манипулировала и шантажировала", – заявила Юлия.

Читайте такжеСМИ узнали, кто родил дочь Олегу СенцовуДевушка добавила, что они встречались всего два месяца – с января по март 2020-го. И уже после разрыва отношений она узнала, что ждет от него ребенка.

"Были намеки на аборт…", – заявила она.

Юлия рассказала, что сейчас Сенцов фактически не интересуется жизнью девочки, хотя алименты платит исправно.

"Я написала, что Эмме плохо, у нее была проблема со здоровьем. Я спросила, в Киеве ли он, что нам нужна помощь. Он ответил, что он не в Киеве, и даже не спросил, что с ребенком…".

Олег Сенцов: пребывание в плену и личная жизнь

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в Российской Федерации. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Шевченковской премии.

Родился 13 июля 1976 года в Симферополе.

10 мая 2014 года Сенцова задержали в Симферополе российские силовики. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно приговорили по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019 года вернулся в Украину.

На данный момент Сенцов находится в Венеции на кинофестивале. Недавно он объявил о своем новом браке.

У режиссера есть еще двое взрослых детей, с матерью которых он развелся.

Автор: Катерина Шварц