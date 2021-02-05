У Сенцова родилась дочь.

У украинского режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова родилась дочь.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Дочка Эмма", - просто подписал он опубликованное фото с ребенком.

Отметим, что у Сенцова уже есть двое детей: Алина (2002 г. р.) и Влад (2004 г. р).

Справка УНИАН. Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе. Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в Российской Федерации. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Шевченковской премии.

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10 мая 2014 года Сенцова задержали в Симферополе российские силовики. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно приговорили по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019 года вернулся в Украину.

Свое освобождение Сенцов назвал "подарком" российского лидера Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор: УНИАН