По словам Олега Сенцова, с мамой Эммы у него были неудачные и непродолжительные отношения.

Режиссер и экс-политзаключенный Олег Сенцов рассказал об отношениях с матерью своей дочери Эммы.

Соответствующее сообщение Сенцов оставил на своей странице в Facebook.

"Я не люблю говорить о моей личной жизни, потому что это моя личная жизнь, но некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не происходило недоразумений. В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Известие о появлении будущего ребенка появилось, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе», - написал он.

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Как ранее сообщали СМИ, дочь режиссеру Олегу Сенцову родила журналистка и активистка Юлия Бабич.

У Сенцова уже есть двое детей: сын Влад и дочь Алина. С их мамой Олег разведен, она осталась жить в Крыму.

Кто такой Олег Сенцов

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе. Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в Российской Федерации. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Шевченковской премии.

10 мая 2014 года Сенцова задержали в Симферополе российские силовики. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно приговорили по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019 года вернулся в Украину.

Свое освобождение Сенцов назвал «подарком» российского лидера Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор: Денис Прядко