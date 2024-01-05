Буданов заявил, что очень странно воспринимает заявления, которые появляются через медиа.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал ответ на просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.

По словам главы ГУР, глава Чечни знает, куда обращаться для решения вопросов.

"Знаете, я вообще очень странно воспринимаю заявления, которые появляются через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого надо выйти. Если не знает, ему подскажут, но, поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа "Снимите санкции с моей семьи третьих стран" и "Отдайте мне моих коней", которые, кстати, находятся в другом государстве - это немного странно", - заявил он.

Просьба Кадырова о снятии санкций

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное предложение по обмену военнопленных украинцев. Он предложил США снять санкции со своих родственников, лошадей и самолета в обмен на пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный.

"У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей… то мы этих людей отдадим", - заявил Кадыров.

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