Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал ответ на просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.
По словам главы ГУР, глава Чечни знает, куда обращаться для решения вопросов.
"Знаете, я вообще очень странно воспринимаю заявления, которые появляются через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого надо выйти. Если не знает, ему подскажут, но, поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа "Снимите санкции с моей семьи третьих стран" и "Отдайте мне моих коней", которые, кстати, находятся в другом государстве - это немного странно", - заявил он.
Просьба Кадырова о снятии санкций
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное предложение по обмену военнопленных украинцев. Он предложил США снять санкции со своих родственников, лошадей и самолета в обмен на пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный.
"У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей… то мы этих людей отдадим", - заявил Кадыров.