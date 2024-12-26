На портале "Дія" восстановлено бронирование работников, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Возобновили услугу на портале, поэтому вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро", - написал он в своем Telegram-канале.
Федоров написал, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям.
"Подаете заявление и ждете 72 часа, дальше ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя", - отметил министр.
В "Дії" отметили, что пока недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.
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