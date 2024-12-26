Ответ на заявление должен приходить через 72 часа.

На портале "Дія" восстановлено бронирование работников, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Возобновили услугу на портале, поэтому вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро", - написал он в своем Telegram-канале.

Федоров написал, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям.

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"Подаете заявление и ждете 72 часа, дальше ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя", - отметил министр.

В "Дії" отметили, что пока недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

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