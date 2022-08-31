Петиция за демонтаж памятника "Основателям Одессы", центральная фигура которого - императрица Екатерина II, набрала нужное количество подписей.

Вопрос о сносе в Одессе монумента русской императрице Екатерине II находится в компетенции городских властей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Так называемый памятник Екатерине, конечно, надо убирать. Это моя личная точка зрения. Что касается официальной позиции, то нашу позицию - Одесской областной администрации - поддержал президент Владимир Зеленский, отвечая на соответствующую петицию. Он сказал, что сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос был окончательно закрыт, находятся у городской власти", - сказал Братчук.

Спикер отметил, что городская власть имеет на это полномочия, и вопрос должен быть решен в соответствии с действующим законодательством.

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"Мяч на поле городской власти, и я не вижу ничего сложного в том, чтобы этот вопрос решить", - сказал Братчук.

Напомним, петиция за демонтаж памятника "Основателям Одессы", центральная фигура которого - императрица Екатерина II, набрала нужное количество подписей, но снос (перенос, демонтаж и др.) памятников в городах – прерогатива местной власти.

Недавно ряд украинских СМИ со ссылкой на интервью мэра города Геннадия Труханова одному из зарубежных изданий дал информацию о том, что мэр занял своеобразную позицию в вопросе сноса монумента. В частности, отвечая на вопрос о демонтаже памятника "Основателям Одессы", он сказал, что сейчас "не видит в этом смысла".

Как сообщал УНИАН, в 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник является композицией, центральная фигура которого - императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты - Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно вспыхивали скандалы, поскольку часть жителей города требуют его демонтировать.

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