Также Труханов заявил, что он против сноса памятника Екатерине.

Обновлено: На своей странице в Facebook Труханов подчеркнул, что все переговоры с РФ должны происходить лишь после того, как россияне покинут нашу землю. "Вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля - оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем бороться до нашей окончательной Победы", - заявил он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о "необходимости" переговоров с РФ. По его мнению, Украине якобы стоит искать компромиссы, говоря с представителями страны-агрессора, которая постоянно бомбит наши города и убивает мирное население.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он также заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине.

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"Я думаю, что важно вести себя политически, на карту поставлены жизни миллионов людей. Я не хочу быть неправильно понятым. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", - утверждал Труханов.

Мэр Одессы отметил, что петиция о сносе памятника Екатерине уже собрала 25 тысяч подписей. Но он не спешит удовлетворять желание украинцев.

"Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что петиция собрала 25 тысяч подписей, но я жду. По такой логике мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла" , - заявил Труханов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Труханов выступил против переименования улицы Пушкинской. Он отметил, что его беспокоит рост ненависти ко всему русскому.

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