В Евросоюзе обеспокоены захватом российской армией двух украинских АЭС - Чернобыльской и Запорожской.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призывает Российскую Федерацию не нарушать правила безопасности на украинских атомных электростанциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после чрезвычайного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Ночью мы видели российскую атаку в непосредственной близости от украинской атомной электростанции. Крупнейшая украинская атомная электростанция подверглась нападению, и это безусловно неприемлемо, поскольку может создать катастрофические последствия. Это может вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу для всей Европы", - подчеркнул Боррель.

"Российская армия должна не нарушать чрезвычайные зоны безопасности вокруг мест, где располагаются АЭС, и мы должны обеспечить безопасность этих зон, поскольку безопасность всего европейского континента может пострадать", - подчеркнул Боррель.

Война против Украины: