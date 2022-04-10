Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в освобожденной Бородянке.

В Бородянке спасатели нашли тело еще одного мужчины, которого месяц искали по соцсетям близкие.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киевской области.

"Продолжаются работы по разбору завалов жилых домов. Сегодня во время работ спасателями найдено тело еще одного мужчины, которого искали и ждали родные", - говорится в сообщении.

Спасатели также показали объявление о поиске пропавшего. Это член семьи Смищуков - молодой пары, растившей дочь. Близкие искали их в соцсетях, сообщая, что семейная пара не выходит на связь з 3 марта.

Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в освобожденной Бородянке.

"На месте работает 237 спасателей и 35 единиц техники. Спасателям помогают 70 добровольцев", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Для местных жителей, нуждающиеся в помощи, развернуты палатки. Там они могут согреться, выпить чаю и получить вещи первой необходимости.

Как писал УНИАН, 9 апреля в Бородянке, сильно пострадавшей от "русского мира" оккупантов, спасатели извлекли из-под завалов 10 тел.

Для помощи спасателям, в частности - для разбора завалов, в Бородянку прибыли 60 добровольцев из Киева.

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