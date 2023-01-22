В пресс-центре президента Украины показали момент встречи.

Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках нового визита в Украину. Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что "для него честь" снова увидеться с нашим лидером.

Видео с моментом встречи Джонсона и Зеленского с его командой опубликовал пресс-офис президента. В ролике демонстрируется, что политика встречали в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во время встречи Джонсон рассказал, что посетил населенные пункты на Киевщине, где велись боевые действия, и увидел последствия оккупации и обстрелов. Как заявил бывший премьер, удары "до сих пор продолжаются", и он сделает все для помощи Украине в рамках своих возможностей.

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Поддержка Украины со стороны Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании запомнился, как один из самых ярых партнеров и союзников Киева. Он обеспечил значительную военную помощь для ВСУ и поддержал многие инициативы, направленные против российской агрессии — в частности, санкции.

Джонсон покинул пост премьера в начале июля. Однако политик не изменил позицию относительно войны и продолжил настаивать на важности помощи Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко присвоил Джонсону почетное звание гражданина столицы 18 января.

В рамках экономического форума в Давосе Джонсон призвал не верить ядерным угрозам Путина и сфокусироваться на передаче Украине инструментов, которые обеспечат победу.

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