Скорее всего, это частный визит.

Бывший премьер-министр Великобритании, большой друг Украины Борис Джонсон приехал в Бучу Киевской области.

Как сообщает ряд местных Телеграм-каналов, Джонсона заметили в одном из районов города в сопровождении охраны. Он несколько минут пообщался с украинцами, которые его узнали, а потом сел в машину и уехал.

Скорее всего, визит Джонсона в Украину является частным, ведь сейчас он не занимает официальную должность.

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По данным Reuters, Джонсон также посетил Бородянку.

Бориса Джонсона и война в Украине

Борис Джонсон - большой друг Украины, который с начала полномасштабного вторжения активно занимался вопросами помощи Украине. Этой позиции он придерживался в течение своего пребывания на посту премьер-министра Великобритании и даже после отставки.

В колонке для WSJ он написал, что война в Украине может закончиться только с поражением российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками, и мир не должен продолжать наблюдать за этим.

13 января британское издание The Guardian сообщало экс-премьер-министр Великобритании планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского. В то же время официальной информации о поездке не было, пресс-секретарь Джонсона отказался от комментариев.

Мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону награду от украинской столицы – звание почетного гражданина города Киева.

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