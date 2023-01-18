Звание почетного гражданина Киева Джонсону присвоили еще в конце ноября 2022 года, однако ждали его визита, чтобы вручить награду лично.

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он вручил Джонсону награду от украинской столицы – звание почетного гражданина города Киева.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматичное время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – приводит слова мэра столицы пресс-служба Кличко.

Джонсон поблагодарил за награду и выразил убеждение, что украинцы одержат победу в борьбе за свою свободу.

Видео дня

"Путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас – это продолжать поддерживать Украину – танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина одержит победу. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!", – подчеркнул он.

Примечательно, что звание почетного гражданина Киева экс-премьеру Великобритании присвоили еще в конце ноября 2022 года. В столице ждали его визита, чтобы вручить награду лично.

Война в Украине: роль Бориса Джонсона

Борис Джонсон активно занимался вопросами помощи Украине в войне с Россией в течение своего пребывания на посту премьер-министра Великобритании. Однако даже после ухода с должности он не перестал поддерживать нашу страну.

Так, в своей колонке для WSJ он написал, что война в Украине может закончиться только поражением российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками, и мир не должен продолжать наблюдать за этим.

13 января британское издание The Guardian сообщало, что экс-премьер-министр Великобритании планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского. В то же время официальной информации о поездке не было, пресс-секретарь Джонсона отказался от комментариев.

Вас также могут заинтересовать новости: