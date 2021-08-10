На Закарпатье скоро будет устроено новое покрытие по всей протяженности дороги местного значения Т-07-37 Хуст — Шиян — Буштино длиной 23,2 км, которая ведет сразу к двум бальнеологическим курортам региона.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

"Мы работаем над улучшением имиджа Закарпатья, в частности путем строительства и обновления дорожной инфраструктуры региона. Особенно это важно, когда речь идет о сообщении с туристическими изюминками края", — отметил заместитель главы ОГА Игорь Шинкарюк.

Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Дорожники уложили новый асфальтобетон на отрезке от Хуста до термального курорта Велятино и активно ремонтируют 12 мостов. Верхний слой покрытия сейчас обустраивается между селами Велятино и Модерош.

До этого рабочие демонтировали старое покрытие, сделали регенерацию методом холодного ресайклинга и настелили выравнивающий слой полотна.

Каждый этап ремонта, по словам Шинкарюка, выполняется с соблюдением технологии, что обеспечит покрытию долговечность.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в Украине будут обновлены и построены 6500 км дорог.

Автор: Иван Бойко