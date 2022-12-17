В подарок на Рождество Папа Римский Франциск хотел бы "немного мира". Об этом он заявил в интервью испанской газете АВС.
"Сколько в мире войн! Та, которая сейчас в Украине, нас больше касается, но давайте вспомним и Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже 13 лет", — сказал Франциск.
Что Папа Римский говорит о войне в Украине
Накануне Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги он предложил пожертвовать на помощь "страждущему народу Украины".
А перед этим он заплакал во время традиционной молитвы в Риме, когда вспомнил о страданиях украинцев.
Кроме того, Франциск предлагал стать посредником в переговорах Украины и России, но в Кремле эту идею не оценили.
А ранее у Папы Римского была совсем иная риторика. Так, в начале ноября он заявил, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна российскому народу. Он говорил, что имеет большое уважение к российскому народу и его гуманизму. Эти слова возмутили посла Украины в США.