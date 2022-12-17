В последнее время риторика Папы Римского по войне изменилась.

В подарок на Рождество Папа Римский Франциск хотел бы "немного мира". Об этом он заявил в интервью испанской газете АВС.

"Сколько в мире войн! Та, которая сейчас в Украине, нас больше касается, но давайте вспомним и Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже 13 лет", — сказал Франциск.

Что Папа Римский говорит о войне в Украине

Накануне Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги он предложил пожертвовать на помощь "страждущему народу Украины".

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А перед этим он заплакал во время традиционной молитвы в Риме, когда вспомнил о страданиях украинцев.

Кроме того, Франциск предлагал стать посредником в переговорах Украины и России, но в Кремле эту идею не оценили.

А ранее у Папы Римского была совсем иная риторика. Так, в начале ноября он заявил, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна российскому народу. Он говорил, что имеет большое уважение к российскому народу и его гуманизму. Эти слова возмутили посла Украины в США.

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