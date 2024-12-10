Вопрос приглашения Украины в НАТО на сегодня можно еще попробовать решить с действующим президентом США Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет смысла говорить с избранным президентом США Дональдом Трампом о приглашении Украины в НАТО, пока он еще не в Белом доме. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцом в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что такие гарантии безопасности, как приглашение Украины в НАТО, нужны уже сейчас.

"Что касается, например, приглашения в НАТО, то сложно сегодня говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме. У него нет всех этих юридических прав. И я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит", - подчеркнул Зеленский.

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Как сказал президент Украины, "нет смысла" обсуждать с Трампом то, что от него пока не зависит.

Зеленский прокомментировал идею Трампа о замораживании войны

Он отметил, что дипломатически окончание войны принесет больше сохранения жизней, поэтому понятно, что Украина более, чем кто-либо другой желает этого. В то же время он отметил, что Путин не хочет завершения этой войны, поэтому его надо заставить, а это можно сделать только если Украина будет стильной на поле боя.

Он также отмечает, что Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

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