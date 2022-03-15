Тех, кто считает, что вторжение путинской России имело целью защитить русскоязычных – лишь 2%.

Более половины украинцев считают, что главная цель вторжения путинской России - это полное уничтожение украинского народа, оккупация Украины и присоединение к составу РФ.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинцев в условиях войны, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта.

"56% считают, что главная цель вторжения России – это полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины. Еще половина считают, что цель нападения - оккупация Украины и присоединение к России. Только 15-17% думают, что Путин преследует цель сменить политический курс Украины или предотвратить размещению баз НАТО, 10% – считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, в 5% – провоцирование НАТО на войну", - говорится в данных опроса.

В то же время, тех, кто считает, что вторжение фашистской России имело целью защитить русскоязычных, – лишь 2%.

***Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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