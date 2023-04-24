Он надеется, что Альянс сделает шаг к такому сотрудничеству.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежная безопасность в Европе может основываться прежде всего на отношениях между Украиной и НАТО.

"Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться лишь на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО", - сказал президент во время брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.

По его словам, Североатлантическому альянсу нужно принять амбициозные решения относительно будущего вступления Украины в НАТО. Зеленский во время встречи с Каллас обсудил свои ожидания от предстоящего саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы - Вильнюсе.

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"Я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО", - добавил украинский лидер.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Перед заседанием контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Альянсу согласны с тем, что Украина вступит в оборонительный блок. Он указал, что Киеву нужны механизмы сдерживания "для предотвращения новых нападений" со стороны России.

По словам экспертов, даже в Кремле уже понимают, что Украина будет в НАТО. Судя по тому, что происходит в Украине, вопрос только в сроках. Глава ОО Украина в НАТО Юрий Романюк добавил, что боевой потенциал Украины превышает две трети НАТО в Европе.

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