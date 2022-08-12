Дизельное топливо за неделю подешевело на 78 коп., до 53,52 грн/л.

За неделю с 6 по 12 августа средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельное топливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В сетях "Авиас", ANP, "Укрнафта" на этой неделе цены удержались на прежнем уровне, так бензин марки А-95 стоил 49 грн/л, премиальная марка А-95 - 49,50 грн/л и ДТ – 53 грн/л.

В сети "Нефтек" цена на бензин А-95 осталась без изменений (53,99 грн/л), А-95+ подорожал на 99 коп./л, зато ДТ подешевело на 1 грн/л – до 55 грн/л.

KLO снизила цены на обычный А-95 и ДТ на 1,58 грн/л и 2,60 грн/л – до 49,19 грн/л и 52,99 грн/л соответственно. Стоимость премиального А-95 осталась без изменений - 52 грн/л.

В сети Chipo "пятерка плюс" подешевела на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДТ – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Таким образом, за две последние недели горючее в этой сети сбросило 2,35 грн/л (А-95+) и 5,88 грн/л (ДТ) соответственно.

Такие сети, как "Авантаж 7", Mango, Motto и другие, снизили цену всех видов горючего на 0,07-4 грн/л.

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