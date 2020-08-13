"Лукашенко - убирайся": в Киеве проходит акция в поддержку белорусского народа

Выразить свою поддержку пришли около 300 человек.

В Киеве возле посольства Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом, который протестует из-за нечестных выборов президента в этой стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, напротив посольства участники акции стоят на проезжей части улицы Коцюбинского, а поэтому движение транспорта затруднено.

Выразить свою поддержку белорусскому народу пришли около 300 человек, в том числе правозащитники, депутаты Верховной Рады.

Также среди участников акции есть много представителей белорусской общины в Украине, которые держат плакаты со своими требованиями и лозунгами и, в частности надписи на белорусском языке "Хватит мучить нас. Беларусь свободная страна", "Лукашенко - убирайся!", "Людей убивают - обеспокоенности мало" и другие. Они выступают против диктатуры в Беларуси.

Активисты считают, что необходимо оказать давление на президента Александра Лукашенко, чтобы он прекратил преследование и репрессии против митингующих в Беларуси. Участники собрания заявляют, что в Беларуси сейчас происходят ужас. Активисты требуют, чтобы Лукашенко приказал запретить стрелять по мирным людям и задерживать их.

Они требуют освободить всех задержанных людей. В частности, участники акции выкрикивают лозунг "Свободу политзаключенным".

На акции были люди, которые дважды зажигали файеры и другую пиротехнику. Также некоторые активисты выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По состоянию на 18:00 организаторы акции из представительства международной правозащитной организации Amnesty International заявили о завершении акции, но люди не расходятся и время от времени выкрикивают: "Жыве Беларусь!".

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Недовольные результатами подсчета голосов, тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 6000 участников акций в разных городах страны.

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Автор: Виталий Саенко