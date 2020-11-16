В Киеве, недалеко от станции метро Почайна, люди устроили барахолку прямо на железнодорожных путях.
Об этом сообщает "Типичный Киев".
На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди продают разные вещи прямо возле колеи, в то время, как рядом проезжает товарный поезд.
"Нет, это не Индия. Это Киев, детка", - говорится в подписи к видео.
В комментариях под видео киевляне пишут, что подобная торговля на этом месте разворачивается каждые выходные.
"Был. Страшное место", "Наступают 90-е!", "Ну вот что с ними делать? Если их прогнать с одного места, они перейдут в другое", "Ну нравится им барахлом торговать! Думаете, что с голоду пухнут, или наторговывают больше, чем на обычной работе?! То такой образ жизни", - пишут в комментариях.
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