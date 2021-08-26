Выявлять нарушения, и принимать решение об аннуляции диплома будут учебные комиссии каждого высшего учебного заведения.

Бакалавры и магистры, которые пренебрегли правилами академической добропорядочности и допустили в своих дипломных работах плагиат, могут лишиться степень высшего образования. Даже если работа выполнена без плагиата, но ее подготовили нечестно или благодаря взяточничеству, степень могут отменить.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства. Подробности порядка отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации размещены в пояснении на сайте Кабинета Министров Украины.

Порядок определяет процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения академической добропорядочности. Действие Порядка распространяются на решение о присуждении таких степеней высшего образования – "младший бакалавр", "бакалавр", "магистр".

Читайте такжеНа квартиру депутата наложили арест за "оскорбление полицейского"Выявлять нарушения, и принимать решение об аннуляции диплома будут учебные советы каждого высшего учебного заведения. Проверка работы на плагиат и фальсификации вуз может быть начата как по решению собственной комиссии, так и по сообщению от лиц, которые имеют сомнения в честности магистра или бакалавра.

Теперь каждый неравнодушный может официально обратиться в вуз и отправить заявление на сайт учреждения. В сообщении нужно указать информацию о лице, которое подозревается в плагиате или других нарушениях. При этом, голословные заявления приниматься к рассмотрению не будут. Для обвинения человека в нарушении академической добропорядочности нужно будет предоставлять доказательства и дополнительную информацию.

Если магистр или бакалавр, которого подозревают в плагиате, не хочет проверок и боится аннуляции диплома, он может самостоятельно отказаться от степени высшего образования. А уже впоследствии он имеет право восстановиться в учебе и честно получить диплом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что с 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру. В Минздраве объяснили изменения.

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Авторы: Леся Лещенко, Полина Кузенко