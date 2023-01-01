Для журналистов в своей новой печи она приготовила пирог с маком и изюмом и украсила его калиной.

Наверное, многие из вас помнят легендарную печь в Горенке, в которой бабушка Вера Филипповна пекла паски на Пасху. Эта история весной растрогала всех. Но пенсионерка дала еще одно обещание - испечь большой пирог ко дню нашей победы.

Журналисты 1+1 рассказали, что украинцы сплотились, нашли печников, и те еще летом построили хозяйке новую печь. А уже сейчас благодаря благотворителям и собственным сбережениям Вера Филипповна отстроила летнюю кухню, которую уничтожили российские "Грады".

Для ТСН в своей новой печи она приготовила пирог с маком и изюмом и украсила его калиной. Говорит, это как один из символов нашего государства, символ мужества и несокрушимости. Вера Филипповна верит, что так же, как и калина, после победы расцветет и Украина. И в этот день женщина обещает испечь большой пирог.

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История бабушки из Горенки, которая пекла куличи в руинах

В мае фотографии 83-летней Веры Филипповны, которая пекла паски в руинах близ своего дома в Горенке на Киевщине, облетели соцсети.

В начале марта россияне активно начали обстреливать Горенку из тяжелой артиллерии, поэтому 6-го числа семья бабушки решила уехать оттуда, чтобы спастись.

Вернувшись в село, семья застала чудом уцелевший дом, в нем были побиты окна и крыша. Курятник, гараж и летняя кухня были разрушены. В развалинах кухни осталась только уцелевшая печь, в ней пенсионерка и пекла паски на Пасху. Правда, перед тем печь пришлось самой немного поремонтировать.