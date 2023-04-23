Это может быть единственный во всем мире музей в котором будет правдивая история этого государства.

Историк, кандидат исторических наук Александр Алферов выдвинул инициативу по преобразованию здания посольство РФ в Украину по адресу Воздухофлотский проспект, 27, Киев в единственный в мире музей, который расскажет правду об истории России. Это произошло после того, как столичные власти приняли решение отобрать землю диппредставительства страны-агрессора.

"Я не уверен, что там можно будет сделать какой-то бизнес-центр или магазин. Место ценно само собой. Там следует сделать Музей. Но не музей оккупации, не освободительных соревнований или филиал какого другого музея. По моему мнению там следует сделать "Музей РФ (Московии)". Создать единственный во всем мире музей в котором будет правдивая история этого государства", - написал Алферов в Facebook.

Он предложил обустроить постоянные экспозиции о коренных финно-угорских народах современной России, их культуре, религии и быте, становлении Московского царства и краже названия "Россия" и тому подобное.

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"Крутой интерактивный музей, который объяснит реальную историю оккупантов. На разных языках, с возможностью онлайн посещением. Музей, как научная платформа для борьбы с мифами. Давайте миру откроем глаза на рф (Московию). В конце концов, вскоре эта страна распадется", - добавил он.

Выселение посольства РФ из Киева - что надо знать

На днях стало известно, что городские власти Киева намерены разорвать договор земельной аренды с посольством России. Впоследствии Киевсовет принял соответствующее решение.

Кроме этого, столичные власти обратились в Кабинет министров Украины относительно возврата имущества "дипучреждения" государству.

В Москве сразу начали угрожать тем, что если Киев решит национализировать здание посольства РФ, то автоматически потеряет право собственности на недвижимость в России.

Как известно, во время полномасштабной войны украинские дипломатические учреждения на территории РФ не функционируют, как и российские в Украине. Швейцария предлагала частично выполнять обязанности представителей Украины в России, но получила отказ от российской стороны.

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