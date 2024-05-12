В то же время в региональном сервисном центре МВД больших очередей на получение такой услуги нет.

В Полтавской области в течение апреля 2024 года на 12% выросло количество перерегистраций автомобилей на новых владельцев. Также почти на 90% вырос показатель заключенных договоров дарения. Если сравнивать с мартом, то количество регистрационных процедур увеличилось почти на 8%. Об этом сообщила заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Полтавской области Ирина Пархоменко в комментарии Суспільному.

Также журналисты посетили региональный сервисный центр МВД, где посетители ждали своей очереди, чтобы получить необходимую услугу, среди которых и оформлением документов о регистрации или перерегистрации собственных авто.

"Занимался переоформлением автомобиля по договору купли-продажи на юридическое лицо. Утром приехали взяли номерок. Очередь утром за талонами и все. А потом талоны берут и по времени приходят и перерегистрируются. До 8 часов формируется, скажем так, очередь", - отметил клиент регионального сервисного центра МВД Олег Шарлай.

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По словам администратора центра Игоря Штепы, люди регистрируются в электронной очереди и получают талончик на перерегистрацию транспортного средства.

"Обращаются к нам согласно этому талону на указанную дату и время, с собой берут документы на автомобиль и личные свои документы, паспорт, код", - объяснил администратор.

Игорь Шепта рассказал, что больших очередей на получение услуги нет. В течение дня один администратор проводит примерно 18-20 перерегистраций.

"Если немного тревог, то, в принципе, все идет по времени, люди не долго ожидают и администраторы справляются", - заверил специалист.

Ирина Пахоменко отметила, что также увеличилось количество регистрационных процедур и в самом регионе.

"В апреле текущего года, если сравнивать его с мартом этого же года, на территории Полтавской области зарегистрировано на 7,7% больше регистрационных процедур, чем за предыдущий период", - ответила она.

По ее словам, количество перерегистраций транспорта на новых владельцев выросло на 12%.

"Вырос показатель заключенных договоров дарения в сервисном центре МВД. В апреле почти на 90% больше зарегистрировано транспортных средств на основании договора дарения. Этот показатель является динамичным, он всегда колеблется от времени года. Наши клиенты не сообщают нам причины перерегистрации транспортных средств", - отметила Пахоменко.

В свою очередь юрист Дарья Малинникова отметила, что увеличение количества желающих перерегистрировать автомобиль, скорее всего, может быть связано с законом о мобилизации, который начнет действовать 18 мая этого года. В одном из его пунктов говорится о том, что государство может изъять авто у граждан на нужды ВСУ. Однако такая норма не касается тех людей, которые имеют только одно авто.

"Действительно, могут изымать транспортные средства у физических лиц для нужд оборонной деятельности, если будет такой запрос и если такое транспортное средство не одно у человека", - подчеркнула юрист.

Авто на нужды ВСУ - что известно

Ранее юрист Евгения Захарченко объяснила, у кого и при каких условиях могут изъять машину с момента наступления действия нового закона о мобилизации. Она заверила, что изымать авто будут не у всех, однако если гражданин имеет несколько автомобильных транспортов, то один из них могут забрать.

В свою очередь представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, нарушает ли такая процедура права человека. По его словам, такой процесс не противоречит Конституции, однако там речь идет только о специфических транспортных средствах.

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