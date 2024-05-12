Известно, что изымать авто могут как у людей, так и у предприятий.

18 мая в Украине начнет действовать новый закон о мобилизации. Он содержит пункт о бесплатном изъятии у граждан Украины автомобилей на нужды ВСУ. Юрист Евгения Захарченко объяснила Суспільному у кого и при каких условиях могут изъять машину.

По ее словам, согласно закону, изымать машины будут не у всех. Если человек имеет только один автомобиль, то его не будут забирать. В то же время если украинец имеет несколько, то будут забирать тот, который больше всего подходит для армии. Однако перед этим необходимо провести оценку его стоимости на рынке.

Если говорить о транспорте, который принадлежит предприятиям и организациям всех форм собственности, то его изъятие будет определяться в процентах. К примеру, если сельскохозяйственное предприятие имеет тракторы, то 25% из 100% могут забрать на нужды ВСУ.

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Согласно мобилизационному плану, количество и вид автомобилей будет установлено местными госадминистрациями. Изымать транспорт будут иметь право работники терцентров комплектования, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Как будут забирать автомобили

Юрист отметила, что перечень автомобилей, которые нужны для армии, составляют Вооруженные силы Украины. После этого в регионах формируется мобилизационный заказ. Далее ТЦК и владелец оценивают рыночную стоимость автомобиля, его техническое состояние и составляют акт приема-передачи. После чего транспорт ставят на учет в терцентр комплектования и могут изымать.

Если владельцу автомобиля сообщили, что его машину заберут для ВСУ, то он не может выезжать на нем за пределы области, страны, продавать, дарить или передавать под залог.

Захарченко добавила, что данные об имеющихся транспортных средствах у людей ТЦК будет получать от органов, которые ведут их учет, а именно МВД и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Автомобиль должны вернуть владельцу в течение 30 дней после объявления демобилизации. В то же время Кабмин должен определить порядок компенсации убытков, которые были причинены транспортным средствам.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас заявил, что штрафы за нарушение правил воинского учета для мужчин мобилизационного возраста существенно выросли. Теперь за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен. Для предприятий штраф составит от 34 тысяч до 59 500 гривен.

В свою очередь экс-судья КСУ Виктор Шишкин прокомментировал решение о мобилизации в Украине определенных категорий осужденных. По его словам, значительная часть заключенных являются профессионалами в различных областях и способны усилить украинскую армию.

"У нас же значительная часть тех, кто сидит в тюрьмах, они являются профессионалами в различных отраслях. И в банковской, и в технологической сфере, то есть наши операторы дронов. И даже те, кто могут быть диверсантами, работая ножом. Я знаю некоторые подразделения, где фактически, до десятка россиян вырезали ударом ножа, не стреляя. Тихо пришел, тихо ушел", - подчеркнул он.

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