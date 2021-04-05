Госпитализированы девять человек.

В Нововолынске работники шахты №9 "Нововолынская" пострадали во время аварии.

Читайте такжеВ Киеве полиция выгоняет пассажиров из переполненных маршруток - СМИ (фото)Об этом сообщил Нововолынский городской голова Борис Карпус в Facebook.

"На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окрестных сел", - написал он.

По его словам, госпитализированы девять человек. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

"Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - отметил Карпус.

Завтра Управление Гоструда в Волынской области должно начать служебное расследование.

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Автор: Людмила Жерновская