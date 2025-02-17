Артур Палатный: Группа 'Гюрза' ГУР получила партию дронов от 'Украинской команды'

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию FPV-дронов разведчикам из группы "Гюрза" на Запорожское направление. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Передали очередную партию дронов группе "Гюрза" подразделения "Кракен" ГУР МО. Эти ребята всегда там, где наиболее горячо. Они участвовали в освобождении Киевщины и Харьковщины, защищали Бахмут и Часов Яр", - написал Артур Палатный.

Сегодня бойцы группы "Гюрза" бьют врага на Запорожском направлении, сообщил руководитель "Украинской команды".

"Уверен, что благодаря нашим дронам разведчики "Гюрзы" узнают о враге все. И смогут уничтожать орков еще более эффективно", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала крупные партии дронов подразделению ССО "Рейнджер" на Курское направление и 72 бригаде имени Черных Запорожцев.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" отправила на передовую более 80 тысяч индивидуальных согревающих наборов. Это около 20 бригад.