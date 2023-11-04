Появились фото "религиозной" картины из кабинета экс-руководителя "Укрбуда". На ней Микитась изображен в кругу известных чиновников в римской тунике.

В субботу украинцев поразила "фантасмагория" из кабинета офиса бывшего глава Украинской государственной строительной корпорации Максим Микитася. Он занимал соответствующую должность в 2010-2016 годах.

Украинский блогер Денис Казанский показал фотографии картины с кабинета скандального застройщика: "религиозный" сюжет изображает Микитася в кругу известных украинских чиновников, одетых в римские туники. В частности, на изображении можно узнать лицо мэра Киева Виталия Кличко.

На картине чиновники нарисованы как "святые" на полотнах художников Высокого Возрождения (для сравнения можно взять работы Рафаэля или да Винчи). Рядом с ними изображены "мастера", которые якобы закладывают фундамент нового храма. Выше изображены две церкви с золотыми куполами на фоне многоэтажек.

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Сверху видим инициалы "УБ"(Укрбуд) а снизу подпись: "С нами Бог".

Такой "шедевр" живописи поразил украинцев. Оригинальные изображения украинских чиновников прокомментировала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook.

"Думала, как лучше метафорически описать ту фантасмагорию, которая происходит в столице, а ее участники уже и сами все изобразили", - написала она.

В Украине НАБУ расследует дело против Микитася

Напомним, Максим Микитась был депутатом Киевского городского совета VII созыва от партии "Удар" (действующего мэра Виталия Кличко). На протяжении 2010-2016 годов он возглавлял "Укрбуд". В Украине Микитась является фигурантом четырех коррупционных дел. В прошлом году НАБУ заподозрило Микитася на хищении средств на сумму более 400 млн грн.

25 октября 2023 года ему вручили подозрение о хищении более 307 млн грн средств Минобороны, которые потратили в 2018 году на строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов. Также его подозревали в махинациях с квартирами в центре Киева.

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