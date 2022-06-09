Уже в начале 2019 года заказчик подал в суд на подрядчиков.

Государственное бюро расследований передало в НАБУ уголовное дело против экс-нардепа Максима Микитася относительно траты денег на строительство трех военных складов на сумму более 400 млн. Об этом сообщил информированный источник издания Delo.ua в НАБУ.

Ранее материалы по этому делу были и в НАБУ, и в ГБР. Сейчас в контексте актуальности военных вопросов и растраты госсредств, выделенных на оборону страны, материалы дел по номерам 62019100000000441 и 42019020420000024 объединены в одно производство, пишет СМИ.

По словам источника издания Delo, есть политическая воля руководства оперативно передать его в суд.

Напоминается, по информации издания Bihus.Info, строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии, начатое 4 года назад и которое должно было завершиться к концу 2021-го, провалилось. На месте обещанных арсеналов сейчас только недостроенные "коробочки", ржавая арматура и "утопленный бетон", пишут СМИ. Судьбу миллиарда гривен, перечисленного Министерством обороны двум компаниям из корпорации "Укрбуд", сейчас выясняют в судах.

Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м - после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ.

Издание напоминает, что один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрбудмонтаж", еще два - на 2,3 млрд грн - ООО "Северо-украинский строительный альянс". Первая компания на то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторая – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд".

Около 100 млн авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн грн на каждый объект было перечислено в конце 2018 года. Сумма сопоставима 80% стоимости первой очереди строительства, которая предусматривала строительство 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитываться за авансы. Уже в начале 2019 года заказчик подал в суд обоих подрядчиков. МОУ утверждало, что строители срывают календарный план работ на всех объектах, поэтому должны быть оштрафованы.

Министерство суд проиграло, а в начале октября вообще прекратилось строительство 2-х из 3-х арсеналов. Интересно, что это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства с участием топ-менеджмента "Укрбуда" в коррупционной сделке с квартирами Нацгвардии. Позже прекратилось и строительство на третьем арсенале.

СМИ пишут, что в Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж", из 10 запланированных хранилищ – одна неполная коробка без крыши и три фундамента. В Богдановке, которую должен был строить "Северо-украинский строительный альянс" Якусевича – из 10 хранилищ готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей) и еще несколько фундаментов с "зачатками" стен, добавляет издание.

В Цветохе (тоже "Северо-украинский строительный альянс") вместо 15 готовых хранилищ нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено, подытоживается в материале.