Согласно сообщению НАПК, у Бахматова хранится наличными 605 тыс. долларов и 200 тыс. евро.

Обличитель коррупции, основатель Офиса трансформации Максим Бахматов оказался долларовым миллионером. Об этом свидетельствует декларация, поданная им в НАПК, за 2022 год.

Согласно сообщению НАПК, у Бахматова хранится наличными 605 тыс. долларов и 200 тыс. евро. Кроме того, на жену он задекларировал еще 100 тысяч наличных долларов, а на мать – 50 тысяч.

Также в декларации отмечено, что в конце первого года войны антикоррупционер приобрел квартиру в Киеве стоимостью около 1,7 млн грн.

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Кроме того, у Максима Бахматова в собственности есть земельный участок в Киеве площадью 10 соток, дом площадью почти 400 кв. м и два нежилых помещения. Всю эту недвижимость Бахматов приобрел в 2021 году.

Общественная организация "Офис трансформации" зарегистрирована 23.11.2020 года. Целью организации определено повышение эффективности государственных и коммунальных организаций и трансформация системы отчетности и ответственности местных властей.

Бахматов подавал свою кандидатуру на руководителя Департамента по вопросам антикоррупции КГГА. Но на собеседовании выяснилось, что он был фигурантом по крайней мере двух уголовных дел и отразил в декларации не все свои доходы. Кроме того, Бахматов не смог ответить на ряд вопросов. В частности, как на заработную плату 12 тыс. грн он планирует заправлять свой Porsche Panamera, на котором приехал на собеседование.

Напомним, Максим Бахматов вместе с такси Uklon длительное время собирают деньги с украинцев на ВСУ.