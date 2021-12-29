Владелица этой фирмы Алла Ландар рассказала о том, что в ее компании всерьез рассматривают возможность внедрения нового проекта – исполнения последних желаний тех людей, которые имеют неизлечимые болезни. По словам Аллы Ландар, это практикуется во многих развитых странах мира, зачастую – при поддержке государства, Красного креста и, как правило, под патронатством первой леди страны (супруга президента).
"Сегодня наша компания работает над воплощением в жизнь такого проекта в Украине. Обратить свой взгляд на неизлечимых людей меня сподвигли наши коллеги из Нидерландов, где исполнение последнего желания больного уже стало нормой жизни. К этому приковано внимание общества, а телевидение транслирует такие видеосюжеты в прайм-тайм, размещая их потом на YouTube и в социальных сетях. В Эйндховене мне показали десятки фотографий. На них улыбаются счастливые лица. Никто не смог бы и сказать, что из фотографий на меня смотрят люди в последний момент своей жизни… Вокруг нас бесконечно много неизлечимо больных людей, и мы должны задуматься над тем, как мы можем им помочь. А все так просто: их последнее желание. Обнять друзей, увидеть родные места, еще раз посмотреть на море, побывать на концерте, поболеть на футбольном поле…", – подчеркнула владелица ритуальной компании "Петр Великий".
Алла Ландар обратила внимание на то, что у каждого из неизлечимо больных людей есть последнее желание, которое имеет особую сакральность и которое нужно помочь реализовать. При этом, обычно такие желания – это что-то несложное, но очень нужное для тех, кто готовится проститься с жизнью
"Люди – единственные из всех живых существ на планете, которые знают о неизбежности смерти. Трудность состоит в том, что и сам человек по-настоящему не может осознать этого. Созидать добро – у нас в природе, это не результат сознательного выбора, культурных норм или христианских заповедей. Доброта по отношению к другим даже сильнее нашего инстинкта самосохранения. Мы способны на ее проявление в гораздо больших масштабах и порой недооцениваем пользу, которую она может нам принести. Новый проект призван дать новое понимание добра и милосердия. Это наш общественный долг, который нужно отдать тем, кто находится в тяжелом состоянии. Перед нами личность, характер, особенность, судьба. Попробуем вместе сделать так, чтобы кому-то хотя бы на мгновение было не так больно. Добрые поступки и милосердие обязательно вернутся, если люди не будут проходить мимо человеческой беды", – подчеркнула Алла Ландар.