Уже в ближайшее время ритуальная компания "Петр Великий" может внедрить новый проект. Ее владелица Алла Ландар считает, что неизлечимо больные люди должны иметь возможность реализации своих последних желаний, представляющих для них особую сакральность. По словам Аллы Ландар, это практикуется во многих развитых странах, в том числе и в Нидерландах, которые она неоднократно посещала с целью получения нового опыта в сфере ритуальных услуг.

Владелица этой фирмы Алла Ландар рассказала о том, что в ее компании всерьез рассматривают возможность внедрения нового проекта – исполнения последних желаний тех людей, которые имеют неизлечимые болезни. По словам Аллы Ландар, это практикуется во многих развитых странах мира, зачастую – при поддержке государства, Красного креста и, как правило, под патронатством первой леди страны (супруга президента).

"Сегодня наша компания работает над воплощением в жизнь такого проекта в Украине. Обратить свой взгляд на неизлечимых людей меня сподвигли наши коллеги из Нидерландов, где исполнение последнего желания больного уже стало нормой жизни. К этому приковано внимание общества, а телевидение транслирует такие видеосюжеты в прайм-тайм, размещая их потом на YouTube и в социальных сетях. В Эйндховене мне показали десятки фотографий. На них улыбаются счастливые лица. Никто не смог бы и сказать, что из фотографий на меня смотрят люди в последний момент своей жизни… Вокруг нас бесконечно много неизлечимо больных людей, и мы должны задуматься над тем, как мы можем им помочь. А все так просто: их последнее желание. Обнять друзей, увидеть родные места, еще раз посмотреть на море, побывать на концерте, поболеть на футбольном поле…", – подчеркнула владелица ритуальной компании "Петр Великий".

Алла Ландар обратила внимание на то, что у каждого из неизлечимо больных людей есть последнее желание, которое имеет особую сакральность и которое нужно помочь реализовать. При этом, обычно такие желания – это что-то несложное, но очень нужное для тех, кто готовится проститься с жизнью

"Люди – единственные из всех живых существ на планете, которые знают о неизбежности смерти. Трудность состоит в том, что и сам человек по-настоящему не может осознать этого. Созидать добро – у нас в природе, это не результат сознательного выбора, культурных норм или христианских заповедей. Доброта по отношению к другим даже сильнее нашего инстинкта самосохранения. Мы способны на ее проявление в гораздо больших масштабах и порой недооцениваем пользу, которую она может нам принести. Новый проект призван дать новое понимание добра и милосердия. Это наш общественный долг, который нужно отдать тем, кто находится в тяжелом состоянии. Перед нами личность, характер, особенность, судьба. Попробуем вместе сделать так, чтобы кому-то хотя бы на мгновение было не так больно. Добрые поступки и милосердие обязательно вернутся, если люди не будут проходить мимо человеческой беды", – подчеркнула Алла Ландар.