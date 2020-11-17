В среднем опрошенные украинцы выкуривают по 15,7 сигареты в день.

Более трети украинцев курят, а 55,6% - употребляют алкоголь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные во время онлайн-презентации результаты исследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.

Так, 33,9% опрошенных заявили, что в настоящее время курят сигареты, сигары или трубки (50,3% мужчин и 16,7% женщин), из них каждый день - 83,9%.

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По данным исследования, средний возраст, когда начинают курить украинцы, - 17,6 года (среди мужчин - 17,2 года, среди женщин - 19,3).

При этом в среднем опрошенные украинцы выкуривают по 15,7 сигареты в день (мужчины - 16,9, а женщины - 11,3).

Кроме того, результаты исследования показывают, что употребление табака через альтернативные виды курения распространено среди лиц в возрасте 18-29 лет. В частности, 18,7% из них курят кальян, 6,6% - электронные сигареты, а 4,7% используют системы нагрева табака.

Согласно опросу, 55,6% респондентов - 66,1% мужчин и 44,6% женщин - употребляют алкоголь (употребляли в течение последних 30 дней), а 19,7% (29,5% мужчин и 9,4% женщин) из них имели опыт употребления большого количества алкоголя (6 стандартных порций и более одного раза в течение последних 30 дней)

*** Исследование проводилось Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко при поддержке Всемирного банка.

Первый этап исследования состоялся в 2019 году. Тогда опросили 7 тыс. 700 респондентов в возрасте от 18 до 69 лет на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Метод исследования - интервью с глазу на глаз по месту жительства респондента, а также антропометрические и биохимические измерения, в частности, анализы мочи и крови и измерения веса, роста и др. Второй этап исследования продолжался в течение 2020 года и состоял в анализе полученных данных.

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Автор: Антонина Доломанжи