Активисты принесли Пикулику сертификат в СИЗО прямо во время заседания Ирпенского горсовета

Сам глава фракции "Батькивщина" отсутствовал на сессии, поэтому сертификат вручили городскому голове Александру Маркушину.

Активисты принесли депутату Александру Пикулику сертификат на содержание в СИЗО в камере с улучшенными условиями. Акция состоялась прямо во время заседания Ирпенского горсовета.

Сам глава фракции "Батькивщина" отсутствовал на сессии, поэтому сертификат вручили городскому голове Александру Маркушину. Он в свою очередь пообещал передать его Александру Пикулику.

По информации СМИ, Маркушина с Пикуликом связывают давние отношения. В частности, недавно издание "Моя Киевщина", опубликовало расследование о хищении местного бюджета через оформление "мертвых душ", откаты с зарплат работников исполкома и подделку Александром Маркушиным решений сессии об утверждении штатных расписаний. Из-за таких манипуляций с зарплатами только в 2023 году было выведено ориентировочно 17 млн грн.

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Журналисты отмечали, что именно Пикулик оплатил услуги адвокатов для людей Маркушина. Поскольку сейчас мэр Ирпеня Александр Маркушин является фигурантом пяти уголовных производств, которые расследуют Национальная полиция и прокуратура.

В то же время Александр Пикулик фигурирует в нескольких скандалах связанных с рейдерством, а также незаконным обогащением и недостоверным декларированием. Он не задекларировал имущество стоимостью в сотни миллионов гривень. А большинство компаний Пикулика оформлены на его жену Пуставскую, которая не указана в декларации депутата.

По этому поводу активисты уже обратились к председателю НАПК.

Напомним, ранее в Ирпене по всему городу появились листовки с призывом привлечь к ответственности депутата Александра Пикулика и его приспешников. Организаторы акции утверждают, что он незаконно отобрал квартиры у жителей ЖК Центральный 2, а теперь якобы шантажирует людей.