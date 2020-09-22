В законодательстве должна быть закреплена норма о том, что к разработке изменений в законодательство, касающихся деятельности адвокатов, должны привлекаться специалисты Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом шла речь на заседании Совета адвокатов Украины, которое прошло 18 и 21 сентября, пишут "Українські новини".

Председатель САУ Лидия Изовитова сообщила, что только в 2019 году региональные советы адвокатов зафиксировали 3 523 случая нарушения прав адвокатов. Двое адвокатов были убиты, еще на троих — совершены покушения на убийство.

Во время карантина ситуация с нарушением прав адвокатов обострилась. Только за второй квартал 2020 года состоялось 42 санкционированных обыска и задержания адвокатов, в советы адвокатов поступило 313 обращений о непредоставлении информации на адвокатские вопросы.

"Высший антикоррупционный суд уже стал площадкой дискриминации защиты. Мы видим, что в судебных заседаниях судьи путем давления на обвиняемых фактически заставляют их отказаться от своих защитников, иначе им грозит изменение меры пресечения", - отметила Лидия Изовитова.

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В целом, в практике судов наблюдается обвинительный уклон, который является вызовом для реализации прав защиты и гарантий адвокатской деятельности. Причем председатель Верховного Суда Валентина Данишевская поддерживает такой подход.

Но со словами председателя САУ, несмотря на имеющиеся проблемы, позиция адвокатского сообщества остается конструктивной, она готова к сотрудничеству с органами власти. Например, НААУ предложила ВАКС разработать отдельный план действий, который бы начинал институциональное сотрудничество. Также в ответ на обращение Государственной налоговой службы на заседании САУ было предложено создать рабочую группу, которая будет изучать вопрос учета адвокатов в налоговой.

А Конституционный суд сам решил привлечь НААУ к конституционному производству относительно конституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде". В свою очередь «Венецианская комиссия» попросила НААУ предоставить свои предложения и замечания к законопроекту №3711 об изменениях в закон «О судоустройстве и статусе судей».

Учитывая то, что продолжаются попытки сузить права защитников на законодательном уровне, адвокатское сообщество разработало свои предложения по совершенствованию законодательства об адвокатуре. Эти наработки, в частности предусматривают: определение, что адвокатом является лицо, сведения о котором внесены в ЕРАУ, а законы, касающиеся деятельности защитников должны применяться только в части, которая не противоречит положениям закона Об адвокатуре. Также предлагается законодательно закрепить, что к разработке изменений в законодательство, касающихся деятельности адвокатов, должны привлекаться специалисты НААУ.

Кроме того, Совет адвокатов поддержал наработанные изменения в процессуальные кодексы, которыми предусматривается определить наличие карантинных ограничительных мер уважительной причиной для неприбытия защитника и других участников на судебное заседание.

Учитывая то, что Верховный суд проигнорировал обращение о необходимости обобщения судебной практики при применении положений УПК, рабочая группа НААУ обработала проект постановления Пленума ВС о применении отдельных норм УПК в подготовительном производстве.

Также САУ инициировал создание рабочей группы при участии представителей Службы безопасности Украины, правоохранительных органов и судов, которая бы проработала вопрос участия защитника в уголовном производстве, содержащем сведения, составляющие государственную тайну.

Во время заседания заместитель председателя САУ Валентин Гвоздий сообщил, что по состоянию на 11 сентября 2020 года в Едином реестре адвокатов Украины насчитывалось почти 58 тысяч адвокатов, при этом 3 142 человека получили удостоверение адвоката уже в этом году. 22 663 адвокатов пользуются электронным «Личным кабинетом адвоката».

Параллельно с заседанием САУ состоялась международная дискуссия «Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине», организованная НААУ и Международной комиссией юристов (МКЮ). Представитель комиссии Тимур Шакиров озвучил ряд рекомендаций, касающихся обеспечения безопасности адвокатов и устранения рисков в профессии.

"Адвокаты должны работать в атмосфере, свободной от запугиваний, преследований, вмешательства в деятельность. Это стандарт международного права, который должен работать и в Украине. Следует разработать систему защиты адвокатов, которые подвергаются угрозам или нападениям. Должен быть порядок действий уполномоченных органов в случае поступления угроз адвокатам. И сотрудничество НААУ с этими органами в этом вопросе является ключевым", - отметил он.

Тимур Шакиров подчеркнул, что все преступления, которые совершаются против адвокатов, должны быть расследованы. Если же правоохранительные органы их не расследуют или создают препятствия – должен быть создан независимый орган, который бы занимался расследованием этих преступлений. Также он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах адвокаты не могут отождествляться с клиентами или их интересами, так как защита прав клиента является профессиональной обязанностью адвоката.

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Автор: УНИАН